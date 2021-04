Nevarnost prevelikega zadolževanja

V nadaljevanju preberite:

Javne finance Slovenije so pred enim večjih pretresov. Na eni strani so posledice epidemije, zaradi česar bodo davčni prihodki še najmanj dve leti manjši, kot se je morda predvidevalo pred epidemijo, pri čemer bodo vsaj še letos opazno večji tudi izdatki za blaženje posledic. Poleg tega pa si je vlada naložila vrsto sprememb in projektov na socialnem, varnostnem, gospodarskem in davčnem področju. Kako bo vse to vplivalo na razmere v javnih financah? In morda še bolj pomembno, je vse to izvedljivo in fiskalno vzdržno, ali pa bo država prisiljena popravljati načrte, s katerimi bi se lahko Slovenija prebila med bolj konkurenčne in hkrati socialne države?