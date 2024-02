Svet SDS potrdil kandidatno listo za evropske volitve

Svet SDS je danes potrdil kandidatno listo stranke za junijske evropske volitve. Tudi tokrat bodo stavili na na evropskem političnem parketu izkušen kader. Nosilka liste bo sedanja evroposlanka Romana Tomc, drugo mesto na listi bo zasedel njen bruseljski kolega, evroposlanec Milan Zver.

Imena na listi so sicer že nekaj časa znana. Na njej bodo sledili podpredsednik SDS in nekdanji notranji minister Aleš Hojs, na četrtem in petem poslanca SDS Franc Breznik in Branko Grims, na šestem nekdanji mariborski župan in sedanji predsednik mariborskega odbora SDS Franc Kangler in na sedmem mestu nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte. Listo zaključujeta članica podmladka SDS Karin Planinšek in mednarodna sekretarka Slovenske demokratske mladine Zala Tomašič.

Kandidati se bodo danes predstavili tudi na slavnostni akademiji SDS, s katero stranka obeležuje 35. obletnico ustanovitve. Po besedah Tomčeve se bodo borili po najboljših močeh, a si ne bodo »dajali bremena«, da bi napovedovali število osvojenih poslanskih mandatov.

»Verjamem pa, da bomo zmagovita lista vsekakor v slovenskem prostoru. Hkrati pa je zelo pomembno, da takšne zmagovite rezultate dosežejo tudi naši kolegi po drugih evropskih državah, kajti skrajni čas je, da se Evropa počasi obrne v desno,« je prepričana.

Izpostavila varnost, zeleni prehod, skrb za evropskega kmeta in nezakonite migracije

Med temami, ki bodo zaznamovale kampanjo, bodo po njeni oceni tiste, ki skrbijo vse Evropejce in se prav tako pokrivajo s skrbmi Slovencev. Izpostavila je varnost, saj mir po njenih besedah ni več samoumeven. Tomc je prepričana tudi, da se bo treba pogovoriti o nadaljevanju zelenega prehoda, ki po njenih besedah kaže že nekaj negativnih učinkov, ki jih bo treba v prihodnje tudi popraviti. Izpostavila pa je tudi skrb za evropskega kmeta in upravljanje nezakonitih migracij.

Tomc se je ozrla tudi na iztekajoči se poslanski mandat na evropskem parketu. Kot je dejala, je ob pregledu opravljenega dela ponosna predvsem, da je ves čas »delala za Slovenijo in sem imela pred očmi mojo državo, ki me je tudi poslala v Bruselj in v Evropo, da zagovarjam naša stališča«.

Na zadnjih volitvah leta 2019 je stranka slavila z dobrimi 26 odstotki s skupno listo s SLS, ki je osvojila tri sedeže, v Bruselj se je iz vrst SDS uspelo prebiti Zveru in Tomčevi, iz vrst SLS pa evropskemu poslancu Francu Bogoviču. Vsi trije so na evropskem parketu del desnosredinske Evropske ljudske stranke (EPP).