Oborožene sile ZDA v zračnem napadu ubile dva visoka predstavnika IS

V zračnem napadu sta bila v četrtek v Siriji ubita dva visoka predstavnika džihadistične skupine Islamska država (IS), je sporočilo osrednje poveljstvo ameriške vojske (CENTCOM). Napad so izvedli isti dan, ko je ameriška vojska v operaciji na območju pod nadzorom sirskih vladnih enot na severovzhodu države ubila še enega visokega predstavnika IS.

»Ameriške sile so izvedle uspešen zračni napad na severu Sirije, v katerem so ubile Abu Hašuma al Umavija in še enega visokega predstavnika IS, ki je z njim povezan,« je poveljstvo navedlo v izjavi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.