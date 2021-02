Ogabno je, kar nekateri tvitajo

Klofuta pobudnika Kula

Pri predsedniku državese bodo v sredo srečali predstavniki sedmih od devetih strank; Levica in LMŠ sta vabilo zavrnili. Pogovarjali naj bi se predvsem o izhodu iz krize in predsedovanju EU, so napovedali v predsednikovem uradu. Pahor se je, kot je znano, že večkrat javno zavzel za dialog in sodelovanje med parlamentarnimi strankami; prepričan je namreč, da bi bili pri spopadu z epidemijo covida-19 in njenimi posledicami tako uspešnejši.Glede na javnomnenjsko anketo, ki jo je o tem opravila Mediana, inštitut za raziskovanje trga in medijev, je sodelovanju naklonjeno tudi javno mnenje – kot smo pisali, več anketiranih (40,2 odstotka) meni, naj opozicija sprejme partnerstvo, ki ga za izhod iz krize ponuja strankam tudi predsednik vlade, manjši pa je delež tistih, ki temu niso naklonjeni. Prav tako respondenti (49,8 odstotka) ocenjujejo, da bi sodelovanje med opozicijo in koalicijo pripomoglo k hitrejšemu premagovanju krize, medtem ko jih 35 odstotkov v to ne verjame.»Sam sem pripravljen sodelovati z marsikom, če to sodelovanje temelji na vsebini, na spoštljivosti in če to prinese nekaj dobrega za vse generacije. Pripravljen sem spregledati tudi kakšen tvit, ki ga sam v življenju ne bi nikoli napisal. Ogabno je, kaj so ljudje na twitterju sposobni napisati,« komentira vodja poslanske skupine SDSem človek, ki je politično opredeljen, dodaja, ne pa obremenjen.»Tega principa je v slovenski politiki premalo. Res smo preveč obremenjeni drug z drugim in se težko pogovarjamo. Pogovarjal sem se z veliko desnimi politiki, a dokler letijo takšne puščice z desne strani in se seveda z leve nato vračajo, je težko sesti za skupno mizo in se pogovarjati. Zato bi bilo dobro, če bi vsi malo manj govorili in se manj žalili, morda bi lahko tedaj prišlo do pogovorov o sodelovanju,« dodaja sogovornik, čeprav o resnosti Janševega povabila dvomi.SD se je skupaj z Levico, LMŠ in SAB na pobudo ekonomistav Koalicijo ustavnega loka (Kul). Damijan pa je ta teden tudi javno razkril, kaj si misli o njih. Razen redkih izjem, je zapisal, so kruhoborci, omejeni v intelektualnem dometu, nesposobni vizije in vsebine.»Na takšen nivo razglabljanja, ki več pove o gospodu Damijanu kot o ideji koalicije Kul, se ne bom spuščal. Se je pa po glasovanju pokazalo to, kar smo si nekateri pomalem mislili že prej, da iskrenosti pri tem projektu pri nekaterih ni bilo veliko in da so eni v zgodbo Kula šli s svojo agendo,« priznava vodja poslanske skupine SD.Glede napovedi ustanavljanja nove stranke ga čudi, da profesor ekonomskih znanosti po eni strani pravi, da je na levi sredini že preveč nesposobnih strank, pet preveč, po drugi strani pa hkrati napoveduje ustanovitev nove stranke. To ne z ekonomsko ne s politično logiko ne gre skupaj, ocenjuje ter dodaja, da je sicer Damijan znan po tem, da rad spreminja svoja politična in ekonomska stališča.Celotni pogovor z Matjažem Hanom bomo objavili v ponedeljkovem Delu. Eden najbolj izkušenih politikov pri nas je med drugim povedal, kaj si misli o prihodnosti Desusa ter razkril, ali bo SD podprla kandidata za zdravstvenega ministra Janeza Poklukarja, o katerem bodo poslanci na izredni seji odločali v torek. Povedal pa je tudi, na katerem temelju SD in SDS že leta brez težav sobivata v energetiki.