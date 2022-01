Piña colada v napačnem kozarcu

V nadaljevanju preberite:

Ko so se v tajvanskih medijih ta teden pojavili recepti za pripravo koktajla z rumom, so v tem le redki prepoznali veliko politično igro Davida z Goljatom. David je v tem primeru Litva. Goljat je, seveda, Kitajska. Rum pa je zadnji predmet spora med državama, katerih dvostranski odnosi so v največji krizi, odkar so v Vilni novembra lani odprli predstavništvo Tajvana, kar je de facto veleposlaništvo 24-milijonskega otoka, ki ga ima azijska velesila zgolj za eno od svojih pokrajin.