Porcelanasta lepotica iz dežele tam spodaj

Kadar kdo omeni hollywoodske zvezde iz dežele tam spodaj, najbrž na misel prva prideta Nicole Kidman in Mel Gibson. Zanimivo pa je, da se nobeden od njiju ni rodil v Avstraliji, ampak sta se oba rodila v Združenih državah Amerike. A če je Gibson Američan, ki se je v mladosti preselil v Avstralijo, je Kidmanova Avstralka, ki se je rodila v ZDA. In če je bil Gibson zaradi svojih pijansko-antisemitskih izpadov za dolga leta izobčen iz filmskega sveta, Kidmanova – v nedeljo bo praznovala 54 let – v kakšne posebno odmevne škandale ni bila vpletena.



Ker se je njena kariera začela zgodaj, kljub ne prav poznim letom traja že štiri desetletja. In vsaj tri desetletja je zvezda, čeprav je res, da je na hollywoodskem nebu prej kot s kakovostnimi filmskimi vlogami zasijala zaradi zakona s takrat enim največjih zvezdnikov filmske meke Tomom Cruisom.