Premier z župani o popoplavni sanaciji

Premier Robert Golob se je danes sestal z župani Črne na Koroškem Romano Lesjak, Raven na Koroškem Tomažem Roženom, Ljubnega Franjem Naraločnikom in Luč Klavdijem Strmčnikom ter z njimi spregovoril o poteku popoplavne sanacije. Župani so ob tej priložnosti pohvalili odzivnost vlade, so danes objavili v kabinetu predsednika vlade.

Na srečanju, ki je potekalo na pobudo županov, sta bila prisotna tudi minister za okolje in prostor Jože Novak ter vodja vladne službe za obnovo po poplavah in plazovih Boštjan Šefic. Vsebine pogovorov v kabinetu niso razkrili, zapisali so le, da so župani pohvalili vladna prizadevanja za čim hitrejšo popoplavno obnovo.

Šefic se je sicer s sodelavci iz državne tehnične pisarne ravno v petek mudil na delovnih srečanjih s koroškimi župani. Tedaj je pozdravil njihove napore pri iskanju rešitev za posamezne primere, hkrati pa apeliral, da v času razgrnitve strokovnih mnenj in postopkov sprejemanja odločitev o odstranitvi posameznih objektov nadaljujejo iskanje zemljišč za nadomestne gradnje.

Ključni dejavnik, ki bo definiral uspešnost obnove po lanski naravni nesreči in zagotovil odpornost na morebitne prihodnje tovrstne podnebne ekstreme, je skupno delo vseh vpletenih ter zavedanje, da lahko le s sodelovanjem dosežejo zastavljene cilje, je ponovil.