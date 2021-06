Prvi popandemični koncert

Legendarni kantavtor, pesnik, pisatelj, igralec, slikar in še kaj, Bob Dylan , je napovedal virtualni in svoj prvi popandemični nastop. Koncert bo 18. julija potekal pod naslovom Shadow Kingdom – Kraljestvo senc. Na ogled bo prek platforme Veeps za 25 ameriških dolarjev in še kot posnetek 48 ur po prvem prenosu. »Shadow Kingdom bo nastop umetnika v intimnem okolju, na katerem bo predstavil pesmi iz svojega veličastnega glasbenega opusa, ki jih bo prenovil posebej za ta dogodek,« so sporočili iz Dylanovega tabora.Znameniti glasbenik, ki je maja dopolnil 80 let, je nazadnje nastopil 8. decembra 2019 v dvorani Anthem v Washingtonu, DC. Za leto 2020 je imel načrtovano veliko turnejo, ki pa je bila zaradi pandemije odpovedana. Lani je 19. junija izdal album Rough and Rowdy Ways, ki je njegov 39. studijski album in prvi z avtorskimi skladbami po albumu Tempest iz leta 2012. V vmesnem obdobju je izdal svoje priredbe ameriških pop standardov na kar petih cedejih, in sicer na albumih Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) in trojnem Triplicate (2017). Za zdaj še niso znani njegovi načrti glede koncertov pred občinstvom. Zadnje leto in pol je bilo za Boba Dylana najdaljše obdobje brez nastopov, odkar je leta 1988 začel Never Ending Tour. Leto 2020 pa je bilo prvo brez nastopa v živo od leta 1977.