TV namigi: Hobit, Adria Blues in Vsemogočni Bruce

Petek, 30. julija



Hobit: Bitka petih vojska: Kanal A ob 20.00

Adria Blues: TV SLO 1 ob 23.10

Adria Blues Foto Tv Slo



Vsemogočni Bruce: Planet TV ob 19.45

Vsemogočni Bruce Foto Planet Tv

Film je zaključek pustolovščin Bilba Bisagina, Thorina Hrastoščita in druščine škratov, ki so si od zmaja Smauga priborili nazaj svojo domovino. A žal so pri tem nehote osvobodili smrtonosno silo. Smaug svoj ognjeni bes znese nad možmi, ženskami in otroki Jezernega mesta.Film je skoraj nepretrgana akcijska scena in spopadi se kar vrstijo, s številnimi smrtmi in obglavljenji (predvsem orkov). Dogajanje se stopnjuje v naslovno bitko, pri čemer je to, kdo je peta vojska, skrito skoraj do konca.Toni Riff, rockovski zvezdnik iz 80. let, je med vojno prišel v Slovenijo in se poročil z oboževalko Sonjo. Zdaj ju ona preživlja z delom na vroči liniji, on pa doma igra tetris. Eden od Sonjinih klicateljev ponudi, da bi Toniju v svojem hotelu organiziral koncert. Sonja prepriča Tonija, da se odpeljeta na obalo, a mu koncerta ne omeni. Ko prideta pred hotel Adria, Toni zagleda plakate za svoj koncert.Film v Sarajevu rojenega in v Ljubljani živečega režiserja Miroslava Mandića gotovo ni ne prvi in ne zadnji grenko-smešen film o jugoslovanski vojni, tranziciji in razlikah med Slovenci in Balkanci, a žal ne prinese veliko res novega.Kaj bi storili, če bi za en teden postali bog? To vprašanje so si zastavili ustvarjalci komedije o nergaču, ki na lastni koži izkusi prednosti in slabosti božje moči.Bruce Nolan je televizijski novinar, ki se ves čas pritožuje. Ko namesto njega napreduje sodelavec, mu prekipi, zato ga odpustijo. Edina svetla točka je njegovo dekle Grace, a se mu zdi njena ljubezen samoumevna. Bog mu naposled ponudi izziv: za teden dni da svojo moč v Bruceove roke.