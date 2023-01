Ustavno sodišče je zavrnilo zahtevo za začasno zadržanje zadnje novele Zakona o dohodnini, ki jo je skupaj z zahtevo za oceno ustavnosti konec lanskega leta podala skupina poslank in poslancev, je ministrstvo objavilo na twitterju.

Poslanci SDS in NSi so zahtevo za presojo ustavnosti vložili 30. decembra, ko so ustavnemu sodišču tudi predlagali, naj zahtevo obravnava absolutno prednostno, do svoje končne odločitve pa izvajanje novele zakona zadrži.