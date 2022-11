Ala Abd al Fatah: za svobodo je pripravljen umreti

V nadaljevanju preberite:

Konec januarja in na začetku februarja 2011 je po trgu Tahrir hodil živahen, izjemno inteligenten in nadvse zgovoren kodrast 29-letnik. Pogovarjal se je z novinarji, mimoidočimi, s protestniki iz vseh družbenih razredov. Ljudje so hodili k njemu in ga spraševali za nasvet. Imel je odgovor na vsako vprašanje, a sogovornika je vedno poslušal, dokler ta ni zaključil svoje misli. Ala Abd al Fatah je bil eden vodilnih ljudi egiptovskega upora proti režimu predsednika Hosnija Mubaraka.

Ala, računalniški programer, bloger in borec za človekove pravice, je imel že tedaj za seboj vrsto strahotnih izkušenj z režimom. Ko je govoril o svobodi in nujnosti padca režima in so drugi ponavljali za njim, tisoči, stotisoči, je vedel, o čem govori; kaj si želi.