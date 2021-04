Bomo čakali, da nas skuhajo do konca?

V nadaljevanju preberite:

Kaj se je zgodilo s Slovenci, da je lahko Cankar mirno postavil trditev – »za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni«? Kdaj se je to zgodilo, kako, zakaj tako neopazno? Zakaj se potuhnemo in čakamo, ko bi se morali jasno odzvati? Pa ne posamezniki, ki potem postanejo lahke tarče tistih, ki so na čelu države in na videz vedo, kaj delajo? Mar res vedo? Ali le dajejo videz moči, s katero se lahko identificira narod, da se počuti manj majhnega, manj samega, manj ponižanega?



Ko je Hitler vpil, da so Nemci večvredni od drugih narodov, se je zdelo, da mu večina izbranih in povzdignjenih verjame. Ko je Trump vpil Najprej Amerika, mu je več deset milijonov Američanov verjelo na besedo in se počutilo bolje, čeprav so bili prav ti bolj revni in ponižani kot kdaj prej. In pri nas?