Boštjan Narat: V dihotomiji srca in razuma izberem prvo

Bend so vedno samo sanje. Romaneskni prvenec (Založba Pivec, 2024) Boštjana Narata, filozofa, glasbenika, pisca, tudi človeka gledališča, seveda govori o muziki – in o bendih. Ker iz bendov so stkane naše sanje za časa življenja.

Bend v muziki. Bendi v prijateljstvih. Bend kot družina. Bendi v tem, kar imamo najraje. Pisanje in muziko. A predvsem je Naratovo besedilo roman eskapizmov, nežnih in potem bolj grobih preizkušenj, na katere se, sploh ne naivno, poda mlada Zoja. Neustrašna. Toliko, da si bralec, bralka ob branju njenega prvega dela bivanja na tem svetu zaželi, upa, da bo takšna ostala tudi v preostanku tuzemstva. Pisava, ki kliče po še.

A v pogovoru, ki je potekal na sončno novembrsko petkovo dopoldne, sva se dotaknila še mnogih drugih tem, ki so nama sporadično prihajale naproti, nadvse iskreno in odkritosrčno. Nobenih poz z nogo na ojačevalcu.