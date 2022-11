Briljanten izdelek in vedno nove kreativne zamisli

Ljubljansko podjetje Zebra BI je izmed desetih nominiranih malih in srednje velikih podjetij postalo Delova podjetniška zvezda 2022. Njihovo orodje za hitro in napredno vizualizacijo podatkov, s čimer podatke spremenijo v akcije, namreč potrebuje vsako podjetje, ne glede na velikost in panogo, poudarja Andrej Lapajne, direktor Zebre BI.

Zakaj so vaši izdelki osnova za dobro vodenje in upravljanje podjetja?

Zato, ker so informacije zaradi vizualizacije bistveno hitreje razumljive in bolj jasno skomunicirane. Naše orodje potrebuje prav vsako podjetje, ne glede na velikost in panogo. Ob ustanovitvi podjetja leta 2014 smo za poslovni model izbrali model SaaS (Software-as-a-Service) in že takrat smo vedeli, da bomo zelo težko uspešni, če ne bomo naredili desetkrat boljše rešitve od obstoječih na trgu. In to nam je uspelo, saj smo prisotni že v 114 državah, kjer imamo več kot 2700 strank. Med njimi so številne multinacionalke: Microsoft, Coca-Cola, Swarovski, Deutsche Telekom, Intel, PWC, Ikea, Disney, Bayer, Philips …, torej praktično iz vseh industrij. Poleg njih pa so stranke tudi manjša in zagonska podjetja, pa nevladne organizacije, kot na primer Amnesty International, Elton John Aids Foundation, pa tudi Galerija Božidar Jakac in podobne.

Že v imenu našega podjetja je kratica BI, kar pomeni business intelligence v obveščanju, torej poslovno odločanje. Odločitve v poslu morajo povsod temeljiti na realnih podatkih in ne zgolj na subjektivni oceni. Razmere so vedno bolj kompleksne, stvari se čedalje hitreje spreminjajo, zato podjetja potrebujejo taka orodja za hitro in pravilno odločanje.

FOTO: Jure Eržen/Delo

Naša vizija je še večja avtomatizacija procesov, da se ljudem ni treba ukvarjati z osnovnimi nepotrebnimi zadevami, ki vzamejo veliko časa in ne prinašajo dodane človeške vrednosti. Prava dodana vrednost je, da sodobni poslovni uporabnik zna pravilno interpretirati podatke, saj mora mesečno, tedensko, dnevno ali v realnem času poročati – in to ne gre več na stari način.

Kaj pa prispeva k odličnosti vaših rešitev?

Rekel bi, da k briljantnosti naših rešitev prispevajo tri stvari. Kot prvo ima naša rešitev v sam produkt vgrajeno najboljšo prakso vizualizacije podatkov in poročanja. Gre za napredno vizualizacijo, saj imamo napredne grafikone in metode vizualizacije podatkov že vgrajene v sam produkt tako, da so zelo enostavne. To pomeni, da znajo kompleksno podatkovno situacijo v nekem podjetju predstaviti na enostavno razumljiv način za uporabnika. In obenem tudi uporabnika usmerjajo v področja, kjer je njegova pozornost dejansko potrebna in kjer je potrebna akcija – temu rečemo actionable reporting. Dobre prakse so že vgrajene v naš produkt, vključno s standardom IBCS (International Business Communication Standards), ki je trenutno v svetu najbolj razdelan in praktično edini predlog standarda glede tega, kako naj bi se poslovne informacije komunicirale.

Drugi vidik je uporabniška izkušnja, ki ima pri nas zelo velik pomen, saj ne pomeni le, da smo naredili dober uporabniški vmesnik, ampak smo šli bistveno dlje in vpeljali ogromno naših inovativnih rešitev. Eden izmed sloganov našega produkta je: »Samo dodajte svoje podatke!« Naš izziv je bil, kako narediti produkt tako, da bo uporabnik vanj vnesel svoje podatke, produkt pa bo sam poskušal ugotoviti in razumeti, kaj ti podatki predstavljajo, in jih na najboljši možni način vsaj polavtomatsko predstaviti uporabniku. Zatem pa mu še dodatno dati možnost, da na zelo enostaven in intuitiven način prilagodi vizualizacije. To pomeni, da se lahko poglobi v določene detajle, kjer se je zgodilo nekaj zanimivega, na primer negativna ali pozitivna rast, ali kjer so zaznani odmiki od plana – in pri tem lahko uporabnik zelo hitro dobi odgovor, zakaj je tako.

V tem sklopu uporabniške izkušnje smo vgradili številne inovativne rešitve, ki so specifične za naše podjetje in naš produkt in jih ni nikjer drugje na svetu. Grafikoni, na primer, so narejeni tako, da uporabnik lahko med njimi preklaplja oziroma lista tako, kot recimo gleda fotografije na telefonu. V naš produkt smo vgradili tudi prakse z drugih področij, kot so mobilne aplikacije, ki so se izkazale za uporabniško intuitivne. Ta avtomatska vizualizacija nam je zelo pomembna, saj se produkt sam odloča, kakšen prikaz je najboljši za določeno vrsto podatkov, bodisi da gre za časovne vrste bodisi za kalkulacije poslovnega izida, kjer je pomembna popolnoma druga struktura podatkov.

Tretja stvar pa je t. i. odzivno oblikovanje. Naša prezentacija podatkov oziroma vizualizacije so vse že v osnovi prilagodljive. Če ima uporabnik majhen prostor na poročilu, bo graf majhen; če je več prostora, pa lahko uporabnik poveča grafikon, ampak s tem ne dobi samo večjega grafa (kot je to pri vseh ostalih orodjih na svetu), temveč se lahko prikaže tudi več podatkov. Naš produkt bo sam izračunal dodatne zanimive kategorije podatkov, odmike od plana rasti in podobno ter jih prikazal v tem dodatnem prostoru. In to se sproti prilagaja tako, da je za uporabnika zelo enostavno, saj samo doda svoje podatke in pove, kako velik graf želi, zatem pa se produkt sam odloči za najboljši možni prikaz.

Nedavno ste na trg poslali popolnoma nove izdelke, ki so rezultat večletnega razvoja. Kaj je njihova dodana vrednost?

Sredi oktobra smo poslali na trg novo linijo produktov, ki so že naleteli na zelo dober odziv. Pri novi seriji gre predvsem za demokratizacijo podatkov, saj smo naše rešitve iz platforme microsoft power BI – ki je trenutno vodilna na trgu in ima tudi najvišji tržni delež na trgu poslovnega obveščanja – v celoti prenesli v microsoft office, tako da delujejo tudi znotraj excela in aplikacije microsoft power point. S tem so dosegljive tudi širši javnosti, tj. ljudem, ki niso strokovnjaki v orodjih poslovnega obveščanja, saj lahko v enostavno orodje, kot sta excel ali power point, vnesejo podatke in uporabljajo vse prednosti, ki jih ima naš produkt v bolj profesionalni platformi.

Tako smo dosegli enega naših ključnih strateških ciljev: da so naša orodja dosegljiva na danes vodilnih platformah za obdelavo podatkov, saj mora veliko ljudi dobre analize izdelati v kratkem času kot podporo za sestanke in različne prezentacije. To je zdaj za nas bistveno večji trg. Sicer pa je v osnovni trg poslovnega obveščanja oziroma analitike hitro rastoč trg, kjer so potrebna specialna orodja itd.

Kako boste svoje produkte še nadgrajevali?

Ključna je popolna avtomatizacija vizualizacije – to je za nas strateškega pomena. Že naslednji dan po lansiranju naše zadnje generacije produktov smo štartali z novim projektom avtomatizacije prikazovanja podatkov, kjer bomo poskušali narediti še nekaj korakov naprej od tega, kar imamo že zdaj. In to predvsem z vključitvijo metod strojnega učenja, umetne inteligence, naprednih statističnih obdelav in podobnih naprednih algoritmov.

S tem bomo poskušali doseči še večjo stopnjo avtomatizacije, da bi produkt še bolj razumel podatke uporabnika in poskušal generirati še bolj zanimive in relevantne predstavitve teh podatkov, med katerimi bi mu pomagal navigirati, ne glede na stopnjo strokovnosti uporabnika.

In kaj je vaša največja konkurenčna prednost?

Naše znanje je naša največja konkurenčna prednost. Slovensko podjetje na globalnem trgu zelo težko konkurira s številom programerjev ali z množičnostjo, zagotovo pa lahko zelo dobro konkuriramo z znanjem naših zaposlenih. V naši niši smo vodilni v razmišljanju in poznavanju rešitev, smo inovativni, kreiramo svoje nove rešitve – in tu je naša konkurenčna prednost pred drugimi, ki nimajo tega znanja in največ, kar lahko naredijo, je, da nas samo kopirajo.

Če bomo vedno en korak naprej v razumevanju potreb uporabnika in najnovejših tehnologij, najboljših praks, ki so trenutno na voljo, in če bomo znali to znanje učinkovito prelivati v produkt, potem verjamem, da bomo obdržali svojo konkurenčno prednost. Zato tudi sistematično največ vlagamo v znanje ljudi.

Privabljanje talentov je izziv za podjetja. S čim lahko konkurirate tujim korporacijam, ki so v lovu na slovenske kadre?

To je res velik izziv. Danes imajo predvsem razvijalci programske opreme na voljo številne zaposlitvene možnosti tako doma kot v tujini že ob prihodu s fakultete. Seveda so razmere, ki jih ponujajo globalna podjetja, predvsem ameriška in tudi zahodnoevropska, finančno veliko boljše, kot jih lahko ponudimo slovenska podjetja, in to zaradi številnih razlogov.

V Zebri BI imamo zelo konkurenčne plače, pa to ni najbolj bistveno. Naše podjetje je zanimivo, ker delamo globalen produkt. V tem pogledu smo eni redkih v Sloveniji, da lahko zaposlenim ponudimo priložnost soustvarjati produkt, ki ga uporablja ves svet, celo največje stranke na svetu. Sodelujemo namreč direktno z Microsoftom v ZDA in njihovim pospeševalnikom v Izraelu, pa tudi z drugimi partnerji. Velik izziv za programerje, ki pridejo k nam, je prav to, da jim je ponujena možnost ustvariti novo lastnost oziroma izboljšavo globalnega produkta.

Poleg tega imamo v podjetju krasno organizacijsko kulturo, podpiramo oddaljeno delo, zaposleni se dobro počutijo, so med seboj povezani in si pomagajo.

Koliko imate trenutno zaposlenih in kakšna širitev je predvidena?

Iz našega tima je od začetka v letu 2014 pa do danes odšel le en programer. Tudi letos smo zaposlili nove kadre, tako da nas je že 41. Skupaj z zunanjimi sodelavci smo že presegli številko 50.

Lani je dodana vrednost na zaposlenega znašala zavidljivih več kot 155.000 evrov, kako pa kaže za letos?

Mislim, da bo v okviru lanske številke oziroma morebiti nekoliko manjša, ker smo letos zaposlili izredno veliko ljudi. Vendar smo na drugi strani imeli tudi rast prihodkov, ki bodo precej višji v primerjavi z dobrimi tremi milijoni evrov v letu 2021. Pri nas je bilo to vedno zelo dobro uravnoteženo.

Držimo se strategije bootstrappinga – toliko kot zrastemo, toliko se širimo. Gre za organsko rast in imeli smo srečo, da smo bili pri tem uspešni in je bila organska rast zelo hitra, saj smo tako lahko financirali vse sproti iz poslovanja.

Pa ste kljub omenjenemu morebiti kdaj razmišljali, kako veliko finančno injekcijo bi potrebovali, da bi se tako rekoč lansirali v orbito, dosegli maksimalno hiter razvoj?

Če bi verjeli, da lahko z dodatnim kapitalom pridemo v orbito hitreje, bi to že naredili. Priložnosti imamo, saj nenehno dobivamo takšne ponudbe, vendar nam doslej tega ni bilo treba, ker smo vse lahko financirali iz lastnih virov.

Ko bomo verjeli, da bomo z dodatnim kapitalom lahko tako veliko vložili v naš razvoj in ljudi, da nas bo to še dodatno pospešilo, se bomo odločali o tem. Puščamo odprte vse možnosti. Lahko, da se bo situacija spremenila, tako da smo v stikih s potencialnimi investitorji. Vendar pa takega koraka zagotovo ni pričakovati pred koncem prihodnjega leta, ker imamo tudi mi določene interne cilje, tudi glede investicij.

Želimo imeti dobro pogajalsko izhodišče, tudi na ravni finančnih kazalnikov in na splošno uspešnosti, in takrat bomo še bolj zanimivi za investitorje. Želimo pa si biti vedno desetkrat boljši od drugih.

Kot pravite, delujete v lastni niši, zato imate tako v Sloveniji kot širše v EU in globalno malo konkurentov. Kako se izogibate temu, da konkurenca ne skopira vaših rešitev?

Izogniti se temu ne da – nekaj podjetij v ZDA, Indiji in Nemčiji poskuša kopirati naše rešitve. Borimo pa se tako, da poskušamo biti hitrejši in bolj inovativni od konkurence. Naše rešitve temeljijo na našem znanju, nenehno ustvarjamo nove rešitve, ki jih delamo bolj natančno, premišljeno in perfekcionistično, kar stranke tudi občutijo.

Na globalnih trgih sicer ustvarimo 99 odstotkov prihodkov, največ v ZDA in zahodni Evropi, naše produkte pa vsakodnevno uporablja 1,5 milijona uporabnikov. Stranke imajo na izbiro, da vzamejo kopijo, ki je lahko bistveno cenejša, ali produkt, ki dejansko deluje v vseh možnih situacijah, saj je zelo premišljen.

S to vrsto konkurence se ne obremenjujemo. Verjamem, da če nam bo uspelo iti s tem tempom naprej, bomo še naprej odlični, ne smemo pa zaspati. Naše največje tveganje je, da bi se zadovoljili s tem, kar imamo in kar smo dosegli, in ne bi nenehno razvijali novih rešitev. V današnjem svetu se stvari zelo hitro obračajo, zato nihče ne ve, kaj bo jutri, kdo bo naslednje leto konkurent in s kakšno idejo bo prišel ... Mi moramo biti tisti, ki vodimo igro, in zagotovo bomo imeli določen delež trga in stranke, ki to cenijo.

Koliko pa vlagate v razvoj blagovne znamke?

Pravilo »desetkrat boljše« se ne odraža samo v produktnem razvoju, ampak velja tudi za naš marketing. Ogromno vlagamo v razvoj naše blagovne znamke, ki je danes znotraj naše industrije prepoznavna po vsem svetu.

Glavna naloga našega marketinga je, da potencialne uporabnike predvsem navdušuje za nove načine vizualizacije podatkov, nato pa jih tudi izobrazi, kako to uresničiti v praksi s pomočjo rešitev Zebre BI. Glede na to, da naše produkte vsakodnevno uporablja že 1,5 milijona ljudi, je edini način, da so pri tem uspešni, dobro sodelovanje produktne in marketinške ekipe pri vseh korakih uporabniške izkušnje.