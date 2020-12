Čakajoč na nova rjoveča dvajseta leta

V članku preberite: Najbolj črnogledi ekonomisti se bojijo, da se bo po poplavah denarja za obvladovanje zdravstvene in gospodarske krize zlomil dolar, po drugi strani pa pandemija že pospešuje uvajanje novih tehnologij in z njimi povezane družbene spremembe, ki lahko pospešijo razvoj. Napovedujejo se še večje prometne revolucije. Krasni novi svet tehnologij in umetne inteligence naj bi bil tokrat zares ukrojen po meri človeka.