Čar njene osebnosti, ne politike

V nadaljevanju preberite:

Od leta 1949 je v Beli hiši sedelo 14 ameriških predsednikov in ne bi naštevali premierov Italije, ki so se vsako leto sprehajali noter in ven v vladno palačo. V primerjavi s preostalim svetom je za Nemčijo značilna presenetljivo visoka stopnja kontinuitete. Za to so odgovorni trije kanclerji: Konrad Adenauer, Helmut Kohl in Angela Merkel, zadnja je vodila državo 16 let. Pred Nemčijo je nov začetek in njena odsotnost bo zaznamovala tudi evropsko prihodnost.

Mnogi so jo častili in označevali za zadnjo spodobno voditeljico na planetu. Ne glede na praznino, ki je zazijala, in nostalgijo, ki se je morda že začela, so slavospevi pretirani. Zagotovila je stabilnost, vendar se ni lotila številnih domačih reform, opazno je, kako malo je naredila za reševanje podnebnih sprememb. Bila je političarka, ki se je večkrat prepuščala dogodkom in javnemu mnenju, kot da bi jih poskušala usmerjati.