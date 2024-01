Če bi lahko prevzela katero od živalskih lastnosti, bi bilo to letenje

V nadaljevanju preberite:

Pri triinštiridesetih so jo odpustili z Lancôma, pri dvainšestdesetih poklicali nazaj. Učiteljice iz njene nekdanje srednje šole so, ko je v kina prišel film Modri žamet, dajale za mašo, da bi se odrešila njena duša. Isabella Rossellini je spregovorili o farmi, ki jo ima. Pa tudi o tem, da je na snemanje Modrega žameta prišla policija in prepovedala snemanje zunanjih prizorov. Seveda je povedala še, kako je spoznala Davida Lyncha in Martina Scorseseja ... V najin pogovor je kar naprej vdiral smeh, na trenutke dolg krohot, ker če kaj, se ta dvainsedemdesetletnica znotraj geometrij življenja ne jemlje resno – svoje delo pa!