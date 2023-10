Nikdar leteti nazaj

V nadaljevanju preberite:

Film Kolibriji je z ljubeznijo ustvarila ekipa mladih ustvarjalk, ki svoj pristop opisujejo kot sodelovalni model vajeništva pri ustvarjanju filmov, pri katerem si novinci in novinke pri projektu zasluge in odgovornosti delijo z izkušenejšimi mentorji. Ekipa Kolibrijev, kot pove Diane Ng, je pretežno mehiško-ameriška, pretežno teksaška, pretežno queer, pretežno ženska/nebinarna in pretežno z obmejnega območja.