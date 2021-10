Če je cilj le znanje, otrok iz šole odide z glavo, oprano z znanjem

V nadaljevanju preberite:

Začel je kot učitelj, vodil je Pedagoški inštitut, bil profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani, pa tudi del politike izobraževanja. Pri uvajanju usmerjenega izobraževanja v Jugoslaviji je prispeval k ohranitvi strokovno splošnejših izobraževalnih programov, v samostojni Sloveniji pa je izpeljal koncept poklicne mature. Njegovo znanstveno delo je pomembno za razvoj primerjalne pedagogike in teorije vzgoje.



Ob lanski 80-letnici so na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani izdali knjigo Živa pedagoška misel Zdenka Medveša. Čez nekaj dni bo praznoval 81. rojstni dan. Ne kaže jih. Sploh ko začne odgovarjati na vprašanja. Vsak stavek, ki ga izreče, je premišljen in argumentiran. Je zelo pronicljiv in tudi duhovit sogovornik. Javno se je oglasil ob šolanju na daljavo, saj so ga kot strokovnjaka vznemirila navodila ministrstva za izobraževanje in zavoda za šolstvo.