Če ne bi bil istospolnež, bi bil predsednik

Gore Vidal velja za enega imenitnejših premišljevalcev, esejistov 20. stoletja, vsaj ko gre za poglede Amerike in na njo. Ne samo, da je preziral to nazadnjaško represivno deželo in njene voditelje, kongresnike, senatorje, prilizovalce in podrepnike, ki jim je šlo in še vedno gre samo za podaljševanje oranja korporativne kontinuitete, s svojo besedo je bil ves čas svojega beleženja, kaj vse je narobe v njej, sam proti vsem.

»Bil je tipični primer precej sodobne vrste slavne osebnosti«, pove Jay Parini o tem, kako se je Gore nosil s slavo. »Ta fenomen je opazoval vse od svoje mladosti, kako se gibati v javnosti, kaj mistificirati in česa ne; kako bi sicer prišel do slovite imenitne domislice, ki je nekako definirala njegovo življenje: nikoli ne zamudi priložnosti za seks ali tiste, da se pojaviš na televiziji.«