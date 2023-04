Centralna banka v boju proti podnebnim spremembam

V nadaljevanju preberite:

Podnebne spremembe so eden od največjih problemov sodobnosti. Gospodarstva se morajo temeljito spremeniti in prilagoditi, če želimo doseči cilj ničelnih neto emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Pri tem bo ključno vlogo igral finančni sistem in s tem tudi centralne banke, seveda v okviru svojega mandata.

V Banki Slovenije smo se tako kot v drugih centralnih bankah evrskega območja zavezali, da si bomo poleg glavnega cilja ohranjanja cenovne in finančne stabilnosti prizadevali nasloviti tudi okoljsko tematiko v skladu s cilji pariškega sporazuma. Okoljsko tematiko tako vpletamo v večino stebrov našega delovanja: v okvir odločitev denarne politike, naložbeno politiko in nadzor bank in hranilnic.