Režiser, ki ima v glavi več dimenzij, kot jih poznamo

Christopher Nolan je mojster podob, mojster znanstvenofantastičnih vizij in rad se loteva zapletenih tem, njegova domišljija ima dostop do več dimenzij, kot jih poznamo. Ta teden so bile objavljene nominacije za oskarja. Njegov epski film o očetu atomske bombe Oppenheimerju s Cillianom Murphyjem v glavni vlogi je pričakovano prejel kar trinajst nominacij. Ljubitelji filma stavijo na zmago 53-letnega Nolana, ki z velikim naletom pobira letošnje glavne filmske nagrade, čeprav v preteklosti ni prejel niti ene, četudi je bil kar osemkrat nominiran za oskarja in bafto in šestkrat za zlate globuse.