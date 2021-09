Čim prej, čim bolj raznoliko, čim bolj pregledno

V nadaljevanju preberite:

Z izbruhom pandemije covida-19 je instrument znanstvenega nasveta politiki (angl. science advice to policy) postal viden bolj kot kdaj prej. Ideja strukturiranega in stalnega oblikovanja priporočil odločevalcem, ki jih oblikuje znanost, je v številnih državah uveljavljena že dolgo. Ključne značilnosti uspešnega znanstvenega nasveta so neodvisnost sodelujočih, interdisciplinarna zastopanost in transparentnost glede sprejemanja priporočil.



