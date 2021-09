Človeške stvari

V nadaljevanju preberite:

Čarobna beseda letošnje edicije je bila – boxol. Gre za program, prek katerega smo akreditirani novinarji, delavci filmske industrije in tudi drugi obiskovalci – vsak po v programu začrtani trasi – že pred letom dni kupovali vstopnice po spletu. Lani se je prva dva dneva z vstopnicami zatikalo zato, ker so spletno stran festivala obiskali hekerji, letos pa se zataknilo nekje drugje. Kje, ne ve nihče. Teorij je precej.



In filmi? Lahko bi rekli, da so letos na Lidu, tako v tekmovalnem kot netekmovalnem programu, izstopali filmi o materah: Almodóvar, seveda, v Vzporednih materah, pa prvi in drugi del serije Prizori iz zakonskega življenja, ki jih boste lahko gledali na HBO, z Jessico Chastain in Oscarjem Isaacom v glavnih vlogah, naprej Mona Lisa and the Blood Moon režiserke Ane Lily Amirpour, Il paradiso del pavone režiserke Laure Bispuri ter The Lost Daughter, režijskega prvenca igralke Maggie Gyllenhaal – ha, zdi se, kot da bi režirala že vse življenje.