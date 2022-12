Črepinje ostpolitik in nemškega taktičnega vijuganja

V nadaljevanju preberite:

Pred več kot petimi desetletji trasirana nemška politika do vzhoda je temeljila na premisi, da bo s postopnimi koraki mogoče normalizirati politične odnose med ideološko-vojaškima blokoma in preseči hladno vojno. Privedla je do energetske odvisnosti od Rusije. Kako se je to zgodilo in kdo so bili glavni akterji?