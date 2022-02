Čustva in svoboda

V nadaljevanju preberite:

Čustva so odzivi na zunanje in notranje dogodke. Ti odzivi so lahko tudi burni in kratki, močni in dolgotrajni. Lahko so prijetni ali neprijetni. Če so prijetni, si jih želimo še več, neprijetne pa bi najraje kar nekam potlačili ali pa se zaradi njih jezimo oziroma dodatno žalostimo.

Čustveni odzivi torej pripovedujejo o nas samih. Tako nam tudi pomagajo, da se bolje spoznamo. Če prepoznamo, na kaj in kako se odzivamo, lahko na te odzive sami vplivamo z različnimi dejavnostmi. Tako tudi prevzemamo odgovornost zanje oziroma imamo življenje v svojih rokah. Poznavanje svojih čustvenih odzivov je torej pomembno.

Mnogo ljudi se zateče v zatiranje svojih čustev. Nekateri se jih bojijo. Ljudje lahko čustva zatirajo tudi zaradi negotovosti. Bojijo se obsodbe drugih, če bi čustva pokazali. Taki ljudje niso svobodni, saj jih ovira tesnoba. Nekateri izmed njih si dajo duška samo, če si pomagajo z alkoholom (ali še s čim drugim), zaradi česar spet niso svobodni.