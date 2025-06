Desnica napada kulturo na enak način, kot so nekoč napadali Prešerna in Cankarja

V nadaljevanju preberite:

Politična propaganda, ki temelji na fantazmi o homogeni družbi, katere enotnost naj bi spodjedali tuji in domači zajedavski elementi, je bila v slovenski preteklosti uporabljena tudi v obdobju protireformacije, kar je tema mojega romana Kronosova žetev. Tedanja oblast je za notranje sovražnike razglasila protestante, ki so zaslužni za prve slovenske knjige, z namenom ustrahovanja in discipliniranja ljudstva pa so bile zlorabljene ženske, ki so umirale v čarovnikih procesih.

Stoletja kasneje sta bila tarča oblasti tudi Prešeren in Cankar, ki se z vrhunsko literaturo vpisujeta v mednarodni prostor, z njima in mnogimi drugimi slovenskimi književnicami in književniki pa se v mednarodni prostor vpisujeta tudi slovenski jezik in kultura.