Dolga pot do prve kaplje bencina

Ko je sredi junija modri ministrski zbor iz povsem neracionalnih razlogov sklenil tudi cene naftnih derivatov na avtocesti podrediti državni regulaciji, si skoraj 1000 prebivalcev občin Osilnica in Kostel najbrž ni predstavljalo, da jim bo ta, na videz politično všečna poteza vlade življenje obrnila na glavo. Petrol, ki takšnemu administrativnemu posegu države nasprotuje, ker da jim povzroča gospodarsko škodo, je namreč protestno za nedoločen čas zaprl bencinske črpalke v Petrini, Črnem Vrhu nad Idrijo, Solčavi in Podkorenu, in to v okviru »optimizacije poslovanja, dokler ne bodo izpolnjeni pogoji za vzdržno poslovanje«, karkoli že to pomeni.

V mnogih mestih prebivalci ob tem morda ne bi niti trznili – čeprav celo v ljubljanskem Savskem naselju protestirajo proti zaprtju bencinskega servisa –, za občane Petrine, Solčave, Črnega Vrha nad Idrijo in okoliških krajev pa to pomeni dolgo pot do prve kaplje bencina.