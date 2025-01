Dr. Husam Abu Safija, junak našega časa

V nadaljevanju preberite:

Na posnetku izraelske okupacijske vojske doktor Husam Abu Safija med ruševinami severne Gaze v beli zdravniški halji počasi, a z dvignjeno glavo, hodi proti izraelskemu tanku. Podoba osamljenega 51-letnega palestinskega zdravnika sredi apokaliptičnega uničenja spominja na filmsko upodobitev judovskega pianista Władysława Szpilman​a (Pianist, 2002) v varšavskem getu med drugo svetovno vojno.

Doktor Abu Safija je bil – tako kot je večkrat obljubil – zadnji, ki je po treh mesecih izraelskega brutalnega obleganja zapustil bolnišnico Kamal Advan v Beit Lahiji na severu Gaze. Pred njim je po nenehnem bombardiranju, obstreljevanju z brezpilotniki, tanki in ostrostrelci ter nalogu za prisilno evakuacijo, ki ji je sledil vdor izraelskih vojakov v bolnišnico, kjer so prej že porušili urgentni in ginekološki oddelek, ključno zdravstveno ustanovo na severu palestinske enklave zapustilo 350 ljudi. Izraelci so jih napol slekli in jih, med njimi 180 članov zdravniškega osebja in ogromno bolnikov ter ranjencev, v dolgi vrsti poslali proti »zbirališču« v porušeni šoli, kjer so številne aretirali.