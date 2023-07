Duša, telo in pripovedovalec

V nadaljevanju preberite:

Gledalcev ne smemo nikoli podcenjevati. Kajti obstaja serija, ki je prav to, računa na čustva in inteligenco gledalcev. Nikoli namreč ne vemo, kaj si gledalci zares želijo. In Nasledstvo (Succession) je prav to – Shakespeare. Tudi zadnja sezona ne razočara. Kot končna gesta igralca pokra nam razkrije jasno podobo kapitalizma, Amerike in družinskih odnosov. Prva sezona je nastala ravno v času, ko je na predsedniških volitvah zmagal Donald Trump, in ni čudno, da se med drugim konča s političnim zapletom, saj kaže, da bo predsedniško mesto zasedel skrajno desni populistični rasist, ki bo razdvojil državo in so ga na to mesto postavili prav glavni junaki serije, lastniki najvplivnejših medijskih hiš.

To je tudi serija, v kateri ne gledamo le družinske drame, ampak tudi zaton ZDA, ko tehnološki bogataš Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) na zabavi najvplivnejših ljudi v državi, na kateri točijo kislo vino, gleda skozi okno nebotičnika, ugotovi, da je New York dolgočasen, pozabljen in da se njegov horizont nikakor ne more več primerjati s svetlečimi prestolnicami, kot sta Seul in Šanghaj.

Serija je zbirka izjemnih igralcev. Očeta in milijarderja Logana Roya igra Brian Cox, njegovi štirje otroci, ki se gledalcu hkrati smilijo in mu gredo na živce, pa so Alan Ruck (Connor), Jeremy Strong (Kendall), Sarah Snook (Shiv) in Kieran Culkin (Roman).

Nasledstvo, ki je tragedija in komedija hkrati, je s sodelavci ustvaril angleški scenarist Jesse Armstrong. Preučevali so življenje bogatih in brali Financial Times, kajti Scott Fitzgerald je imel prav: »Bogataši so drugačni ljudje kot jaz in ti.« V seriji ni nobene lažne politične korektnosti, zato v njej ni temnopoltih junakov, ker jih tudi v resnici skorajda ni na vrhu korporativnega sveta. To je tudi šovinistični svet, v katerem morajo ženske igrati svoje vloge ter biti bolj zvite in pametnejše od moških, da bi uspele.