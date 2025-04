Evropa je z Judi naredila to, kar želi danes Trump narediti s Palestinci

V nadaljevanju preberite:

Husám Franjo Naji je nase opozoril že s knjižnim prvencem, zbirko kratkih zgodb Križišče (Litera, 2019), za katero je bil nominiran za najboljši knjižni prvenec na Slovenskem knjižnem sejmu.

Sočasno z izbruhom pandemije koronavirusne bolezni, ki je začela vidno rahljati tudi bistvene koordinate družbene stvarnosti, je izšel njegov roman Zadnji gozd (2020), ki obravnava begunstvo in miselni tok samoorganiziranih varuhov nacionalne meje. V romanu Ringlšpil (2021) tematizira Maribor v začetku 90. let prejšnjega stoletja, ki so z razpadom druge Jugoslavije usodno zamajala identitetne temelje mesta in njegovih ljudi, medtem ko se Noč na obisku (2022) dotika vprašanja evtanazije. Tik pred izidom je njegova poljudnoznanstvena knjiga o srcu.