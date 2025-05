Evropa se mora odločiti: želi razvoj ali želi poslušati nasprotnike vsega?

V nadaljevanju preberite:

Elektrodistributerji so temelj zelenega prehoda, saj so praktično vse sončne elektrarne priključene na njihovo omrežje. Težava je, da je bilo omrežje postavljeno le za prenos elektrike od prenosnega omrežja do uporabnikov. Za nasprotno smer toka elektrike je zato treba okrepiti in digitalizirati omrežje, pri čemer pa je ovira predolgo umeščanje projektov v prostor. Nekoliko lažje je s kabli in transformatorskimi postajami, pravi Urban Likozar, predsednik uprave Elektra Ljubljana.

Umeščanje projektov v prostor je izjemno dolgotrajno, čeprav se brez elektrike družba ustavi. A to ne ustavi nasprotnikov brez argumentov. Tudi ukinitev omrežnin leta 2022 elektrodistributerje še naprej boli, zato tožijo državo.