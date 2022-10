Fenomelonologija

V kolumni preberite:

Menjave politične oblasti so normalnost, v Italiji je zmagala opozicijska voditeljica in sestavila bo vlado, zamenjave vladajočih garnitur so bistveni element demokracije. In Giorgia Meloni je dobila nedvoumen mandat, zmagovalka je ona in samo ona, desničarsko zavezništvo, zbrano okoli stranke Bratje Italije, ima jasno večino v obeh domovih parlamenta. Nazadnje je kaka koalicija na italijanskih parlamentarnih volitvah dobila gladko večino leta 2008, ko je Berlusconi pripeljal desnico do zmage.

Aktualni volilni rezultat lahko na vse načine normaliziramo, lahko razlagamo, da sta tradicionalizem in konservativnost Italiji imanentna, in se izogibamo postfašizmu, ampak zmagal je prav ta. Italija, sicer nestabilna in nezanesljiva parlamentarna demokracija, v povojnem obdobju je proizvedla petinšestdeset vlad, je 25. septembra arhivirala dosedanji svet; nekdo je nekje zapisal – morda več kot en svet.