Gozda imamo preveč, da bi se zavedali njegovega pomena

V nadaljevanju preberite:

Trideset let, tretjina stoletja. Dolga in kratka doba obenem. Trideset let je približno četrtina življenjske dobe gospodarskega gozda. Gozdarji se zavedamo, da stanja ne smemo dojemati le statično, vedno od nekod prehaja in nekam gre. In z njim razvoj gozda.



Kaj se z gozdom v resnici dogaja? Ali je stanje katastrofalno? Ali pa je zdaj morda mnogo bolje kot »prej«? Kdo sploh gospodari z gozdom? Kakšen je sistemski okvir?