Iliberalizem in odvisni kapitalizem

Iliberalna država naj bi bila država, ki izhaja iz nacionalnih interesov. Iz politike madžarske in poljske vlade vidimo, kako iliberalizem uveljavlja »nacionalne interese«: 1. povečuje izkoriščanje delavk in delavcev; 2. služi transnacionalnemu kapitalu; 3. podpira domači kapital; 4. ustvarja nacionalno buržoazijo; 5. poskuša se upirati politiki EU, kakor jo ta čas diktirajo evropske imperialistične države; Poljska se pri tem opira na ZDA, Madžarska koketira z Rusijo; 6. nasilno izganja begunke in begunce. Pri Poljski moramo dodati katoliško ideologijo in iz nje izhajajoče ukrepe: skrb za družine z otroki, minimalna plača, kriminalizacija splava, represivna seksualna politika. Pri Madžarski je dodati minimalno plačo, dejansko prisilno delo za brezposelne in kriminalizacijo brezdomstva.

Sedanja slovenska politika le delno preslika značilnosti Madžarske in Poljske.