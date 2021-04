Ime česa je sledilnik

S pojavom epidemije covida-19 se je jasno pokazalo, da dobro upravljanje podatkov omogoča boljše obvladovanje zdravstvenih kriz, in ga kot enega ključnih stebrov odgovora na grožnjo rade izpostavljajo številne uspešne države. Hkrati pa je neustrezna uporaba podatkov negativno zaznamovala javni in parlamentarni diskurz v manj uspešnih državah.

Sledilnik covida-19 moramo ceniti kot obliko zelo učinkovitega povezovalnega orodja, s katerim so se v skupno podatkovno-analitično dejavnost učinkovito povezali številni partnerji (ustanove in posamezniki) in izkoristili svoj skupni potencial.