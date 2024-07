V nadaljevanju preberite:

Kamala Harris ima po odstopu Joeja Bidna od predsedniške kandidature in po sredinem nastopu Benjamina Netanjahuja v ameriškem kongresu vse bolj realne možnosti za zmago na predsedniških volitvah. Na dlani je, da si zmago proti Donaldu Trumpu lahko zagotovi zaradi dveh primerjalnih prednosti. Prva je, da bo kot nekdanja tožilka predstavljala nasprotnika kot pravnomočnega obsojenca, torej kot nekoga, ki tepta temeljne vrednote vladavine prava in ameriške demokracije. To je že storila.