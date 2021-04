Izognili smo se vrtanju zidov na vsakih 40 centimetrov

V nadaljevanju preberite:

V zadnjem obdobju smo priča soočanju mnenj o načrtovanih posegih na ostalinah nekdanje samostanske cerkve v Žičah, ki je po več desetletjih propadanja končno predmet konservatorskih, konservatorsko-restavratorskih in gradbenih sanacijskih del. Povod za to je predvsem dejstvo, da je del strokovne oziroma laične javnosti pričakoval, da bodo konservatorska dela na nekdanji redovni cerkvi obsegala tudi zastrešitev cerkve po vzoru srednjeveškega izvirnika oziroma rešitve, ki bi po nekaterih verzijah vključevale celo rekonstrukcijo strešnega stolpiča, gotskih obokov, gotskih oken, ometov in drugih prvin, ki so bile izpričane v številnih grafikah in drugih slikovnih virih iz 18. in 19. stoletja in so propadale po razpustitvi samostana od konca 18. stoletja naprej in je danes o njih malo vidnih sledov.