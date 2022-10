V nadaljevanju preberite:

Kot je videti, je Brglez že po nameri predlagateljev mišljen kot antijanševski projekt, to pa je tvegana pozicija, kajti problem jutrišnjega dne kvečjemu odloži za nekaj časa. Pokazal se bo okrog socialne organizacije prihodnjih nacionalnih držav, EU kot celote in sploh zahodnih demokracij. Preje ko bo politična Slovenija to dojela, bolje bo za državo in njene prebivalce. V dozdajšnjih trendih namreč drvi natanko proti kombinaciji italijanskega in madžarskega scenarija, na njega pa je treba biti pripravljen. Že danes je jasno, da debata o zaščiti zdravstvenega sistema pred napadalci iz zasebne pobude pomeni prvo stopnico stopnišča, ki vodi v »problem jutrišnjega dne«.