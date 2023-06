Kaj se v šolah zgodi s fanti

V nadaljevanju preberite:

Marca, ko so bile v ospredju pravice žensk, sem naletela na podatek, da je bilo leta 2022 med vsemi ženskami, ki so bile stare med 25 in 34 let, kar 60,2 odstotka takih, ki so uspešno zaključile terciarno izobraževanje. Med moškimi v isti starostni skupini je terciarno izobraževanje uspešno zaključilo le 36,4 odstotka vseh moških. Razlika med moškimi in ženskami po deležu tistih, ki so uspešno zaključili terciarno izobraževanje in so stari med 25 in 34 let, je tako skoraj 24 odstotnih točk. Ogromna. Kot mami dveh fantov se mi je zdela tudi katastrofalno visoka. Razlika je najvišja med vsemi državami EU. V času, ko so tako pogosto v ospredju vprašanja enakih možnosti, je takšna razlika verjetno téma, ki bi si zaslužila nekaj več pozornosti odločevalcev.