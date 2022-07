Blišč in beda slovenskih plač

V nadaljevanju preberite:

Bistveno vprašanje, s katerim bi se morala ukvarjati družba, je, kako zagotoviti višje neto plače in s tem višjo blaginjo za vse. To si zagotovo zaslužijo tisti, ki se s težavo prebijajo iz meseca v mesec, pa tudi tisti, ki so ključni odločevalci, ustvarjalci, inovatorji. (Minimalna) plača prvih je prenizka za dostojno življenje, hkrati pa tudi plača 1500 ali 2000 evrov neto ni bajna nagrada za nekoga, ki v podjetju inovira, prodira na tuje trge, sklepa pogodbe, prevzema tveganje in se bori, da bodo ob koncu meseca ostali zaposleni v podjetju dobili (prenizke) neto plače in država vse davke in prispevke.