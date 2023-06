Kako misliti?

V nadačjevanju preberite:

Na ameriških šolah vsako leto prepovedo več knjig; na zahtevo staršev so tako na primer v nekaterih zvezdnih državah zaradi rasističnega jezika iz učnega programa umaknili knjigo Če ubiješ oponašalca Harper Lee, ki je ena najlepših zgodb o tem, kako oče svoje otroke uči o pravičnosti. Zgodovina ZDA je rasistična, aktualnost nič manj; s tem, ko otroci ne morejo več brati te knjige, so prikrajšani za resnico o preteklosti in sedanjosti. V Avstraliji so v osrednjem časopisu pisateljico Sally Rooney obtožili rasizma, ker v njenih romanih večinoma nastopajo le belci, nedopustno pa se jim je tudi zdelo, da je eden od junakov v njenem zadnjem romanu Kje si, prelepi svet? navrgel, da so Benetke polne Azijcev, ki delajo gnečo in fotografirajo znamenitosti. Zdi se, kot da bi se morali na novo učiti, kaj je fikcija in kaj realnost, kot da literatura ne sme več odsevati realnega sveta in realnih dialogov, da le ne bi koga čustveno užalila, kot da mora opisovati le »krasni novi svet«. Vendar v resnici nikoli ni šlo za to.