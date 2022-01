Kjer gravitacijski valovi pustijo svoj odtis

V nadaljevanju preberite:

Interferometra Ligo v ZDA sta leta 2015 eksperimentalno potrdila obstoj gravitacijskih valov. Empirični dokaz Einsteinove teorije, ki je po pričakovanjih prinesel Nobelovo nagrado za fiziko, ni bil le največji znanstveni dosežek leta 2015, ampak eno najpomembnejših odkritij zadnjih desetletij. Zaznava tega pojava v svetu nepredstavljivo majhnih dimenzij pa bi bila nemogoča brez interferometrov, izjemno natančnih naprav, ki so jih dolga desetletja razvijali znanstveniki in inženirji v Evropi in ZDA.

Različico ameriškega observatorija Ligo (Laser Interferometer Gravitational – Wave Observatory) predstavlja na stari celini konzorcij Evropski gravitacijski observatorij (EGO), ki sta ga leta 2000 osnovali dve znanstveni instituciji, italijanski Nacionalni inštitut za jedrsko fiziko (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – INFN) ter francoski Nacionalni center za znanstvene raziskave (Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS).

EGO skrbi in upravlja z interferometričnim detektorjem Virgo, postavljenim na podeželju blizu toskanskega mesta Pisa. Čeprav je bilo morda v začetku nekaj tekmovalnosti med Ligom in Virgom, so znanstveniki kaj hitro spoznali, da jih družijo skupni cilji, ki vodijo v prihodnosti k sodelovanju in ne razhajanju. Instituciji sta združili moči in tako že vrsto let delita raziskovalna opažanja, snujeta nove ideje in skupaj objavljata rezultate.