Trump naznanil vrsto novih imenovanj, položaj Foxovega novinarja še v zraku

Donald Trump, ki bo 20. januarja prisegel kot 47. predsednik ZDA, je v naznanil vrsto imenovanj v novo vlado, ki bo nastopila mandat na tisti dan. Med drugim je industrijo kriptovalut razveselil z imenovanjem Paula Atkinsa za predsednika Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC). Se je pa pod vprašajem znašlo imenovanje Peta Hegsetha za obrambnega ministra.

Trumpova ekipa je sporočila, da je bil Atkins že član SEC od leta 2002 do leta 2008, kasneje pa je ustanovil svetovalno podjetje Patomak Global Partners, ki svetuje finančnim podjetjem glede kriptovalut. Prav tako je sopredsednik digitalne trgovinske zbornice, ki od leta 2017 promovira digitalne valute.

Z imenovanjem Paula Atkinsa je Trump razveselil industrijo kriptovalut. FOTO: Brendan Hoffman/AFP

»Paul se je dokazal kot voditelj na področju predpisov zdrave pameti in se zavzema za robustne in inovativne kapitalske trge. Zaveda se tudi, da so digitalna sredstva in druge inovacije ključnega pomena za to, da bo Amerika večja kot kdaj koli prej,« je na svojem mediju Truth Social sporočil Trump, ki je med kampanjo dobil veliko denarja od podpornikov kriptovalut.

Industrija digitalnega premoženja si je želela spremembe v SEC, saj je odhajajoči predsednik Gary Gensler do tega sektorja zavzel nenaklonjeno stališče. Svet kriptovalut je označil za divji zahod in sprožil tožbe proti večjim trgovalnim platformam, kot so Binance, Coinbase in Kraken, ter različnim manjšim zagonskim podjetjem, poroča televizija ABC.

Trump je v sredo sporočil še, da bo za vodjo Uprave za drobno gospodarstvo (SBA) imenoval nekdanjo senatorko iz Georgie Kelly Loeffler, ki da bo z izkušnjami iz gospodarstva in Washingtona »zmanjšala birokracijo in malim podjetjem omogočila rast, inovacije in uspeh«.

Kot svetovalec se bo v Trumpovo vlado vrnil Peter Navarro, ki je bil obsojen na zaporno kazen, ker se ni hotel udeležiti kongresnih zaslišanj o napadu Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja 2021. 75-letni nekdanji Trumpov svetovalec za mednarodno trgovino bo sedaj višji svetovalec za trgovino in proizvodnjo.

Navarro velja za podpornika politike povišanja carin, še posebej pa je kritičen do Kitajske.

Namesto Williama McGinleyja bo Trump na položaj glavnega pravnika Bele hiše imenoval svojega osebnega odvetnika Davida Warringtona, McGinley pa bo sodeloval z bodočim ministrstvom za vladno učinkovitost, ki ga bosta vodila Elon Musk in Vivek Ramaswamy.

Nekdanjega kongresnika iz Missourija Billyja Longa bo Trump postavil na čelo zvezne davkarije IRS, milijarderja Jareda Isaacmana na položaj vodje vesoljske agencije Nasa, nekdanjega pogajalca za Abrahamove sporazume Adama Boehlerja pa na položaj posebnega odposlanca predsednika ZDA za talce.

Naznanil pa je tudi imenovanje gospodarske svetovalke Gail Slater na položaj pomočnice pravosodnega ministra za boj proti monopolom in napovedal, da se bo borila proti velikim tehnološkim podjetjem, ki zatirajo konkurenco.

Lara Trump je žena predsednikovega sina Erica in sopredsednica ameriškega nacionalnega republikanskega odbora. FOTO: Juan Mabromata/AFP

Na položaju predsednika Nacionalnega odbora republikanske stranke pa si Trump želi ohraniti Michaela Whatleyja, ki temu odboru sedaj predseduje s Trumpovo snaho Laro Trump, ki je poročena z Ericom Trumpom.

Še vedno pa je v zraku imenovanje novinarja televizije Fox News Peta Hegsetha na položaj obrambnega ministra ZDA, saj je več uglednih republikanskih senatorjev izrazilo nasprotovanje potrditvi, ker se nekdanji pripadnik posebnih enot kopenske vojske ZDA sooča z obtožbami o spolnih zlorabah, prekomernem pitju alkohola in finančnih zlorabah.