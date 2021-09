Ko nepotrebne sledi politične korektnosti izginejo

V Portretu tedna lahko preberete:

Aleš Hojs brez težav zapiše, da so policisti lenuhi. Pripadnike skrajne desnice – denimo osebo, ki je pred tedni razglasila, da je Hitler heroj – je brez težav razglasil za bisere. Protestnike, ki so se na dan državnosti zbrali na Prešernovem trgu, je brez težav označil za svinje. Misel o svinjah na Prešernovem trgu brez težav preoblikuje v misel o svinji, ki sedi visoko v bruseljski birokraciji. Ob besednjaku, ki ga uporablja Aleš Hojs, zveni besednjak predsednika vlade in stranke milozvočno. Je borec za ohranitev vrednot slovenske osamosvojitve. V portretu zapišemo tudi, kaj je počel med osamosvojitvenimi dogodki.