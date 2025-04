Ko slišim besedo kultura, na svojem browningu sprostim varovalko

V nadaljevanju preberite:

Septembra 2017 so bili po Linzu razobešeni plakati festivala Ars electronica s fotografijo prelivajočih se obrazov umetnice Maje Smrekar in njene psičke Ade, islandskega špica. Festival umetnosti, družbe in tehnologije Ars electronica je največji svetovni festival, na katerem se stikajo sodobna umetnost, tehnologija in znanost, pa tudi gospodarstvo. Festivalske nagrade zlata nika so primerljive z zlatimi medaljami na svetovnih športnih prvenstvih.

Sedem let po prejetju nagrade v Linzu po slovenskih mestih – tokrat brez privolitve Maje Smrekar – na stojnicah stranke SDS, ki zbira podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, visijo plakati »predelane« avtoričine fotografije iz nagrajenega projekta Hibridna družina, na kateri doji psičko Ado, pospremljene z napisom: »Ljudstvu drobiž, izbrancem prestiž.« Majo Smrekar in njeno umetniško delo stranka SDS zlorablja kot emblem domnevno privilegiranih slovenskih umetnikov in ustvarjalcev, njena kampanja proti pokojninskim dodatkom za umetniške dosežke pa je uvod v širšo kampanjo ob bližajočih se državnozborskih volitvah.