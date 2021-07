Kolesarski Mozart s Klanca

V nadaljevanju preberite:

Že lani je kot prvi Slovenec v zgodovini zmagal na Touru, vendar bil v številnih pogledih številka dve. Pri še ne dopolnjenih dvaindvajsetih letih je postal drugi najmlajši šampion dirke po Franciji v zgodovini, najmlajši po letu 1904. Bil je tudi številka dve na svetovni jakostni lestvici in v srcih slovenskih navijačev, ki mu morda še danes niso oprostili, da je na predvečer parade šampionov na Elizejskih poljanah premagal Primoža Rogliča.



Tadej Pogačar domače bitke za priljubljenost morebiti nikoli ne bo dobil, zato pa je v zadnjih treh tednih potrdil, da je številka ena, najboljši in najbolj nadarjeni kolesar na svetu. Brez dvoma je tudi eden od najboljših športnikov, kar jih je kdaj dala Slovenija. Jutri bo pod Slavolokom zmage stal kot edini doslej, ki je pred dopolnjenim triindvajsetim letom dvakrat osvojil rumeno majico. To ni uspelo še nikomur, ne edinemu, ki je zmagal petkrat zapored, Miguelu Indurainu, ki se je v rumeno prvič oblekel pri sedemindvajsetih letih, ne tistemu, ki ga imajo za največjega vseh časov, Eddyju Merckxu. Belgijski kanibal jih je štel 24 pri prvi od tudi petih zmag. Koliko jih bo nanizal Pogačar?