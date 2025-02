Birokratom v Ljubljani pogled ne seže dlje kot do sosednje ulice

V nadaljevanju preberite:

Razvoj Slovenije je mogoče orisati z razmerami v prometu. Ob vse večji gneči na naših avtocestah ne morem mimo ugotovitve, da se je nekako uzakonilo pravilo najpočasnejšega. Podobno se dogaja v gospodarstvu, kjer so v izraziti prednosti tisti, ki ustavljajo projekte, načrtov spodbujanja razvoja pa ni.

Kako bodo na javne finance in gospodarski razvoj Slovenije vplivali projekti kot so popoplavna obnova, podnebni prehod in povečanje obrambnih izdatkov? Kako bi se Slovenija teh projektov morala lotiti?