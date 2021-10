Kruh, mleko, sveča

V nadaljevanju preberite:

Sveče zahtevajo odgovornost, budnost in pripravljenost na modro ukrepanje, ko se začnejo spreminjati v uničujočo grmado. To velja tudi za plamenčke samospoznanja, razkrivanja, razsvetljenja ali globokega prodiranja v temo. Že večkrat se je pokazalo, da lahko plamenček dvoma o nečem v hipu preraste v požar vsesplošnega upora in anarhije, da lahko odsev znanstvenega odkritja v trenutku sežge moralne meje napredka, ali da lahko postane toplota spominov na tiste, ki jih ni več, v hipu preveč vroča, nato pa kaj hitro celo popačeno čustvo na meji s tesnobo.