Zakaj je kultura pomembna? Da nas nauči kaj o trpljenjih drugih

V nadaljevanju preberite:

Pozdravljena, kultura! Kultura, kaj si? Kdo si?

Če vprašam SSKJ, je kultura najprej skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja in je tudi dejavnost, ki obsega področje človekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja, ustvarjanja.

Se pravi: ne bodo se nas spomnili po kopičenju, postavljanju zidov, rušenju, krajah, pregonih, spomnili se nas bodo po tem, kaj bomo pustili za sabo lepega, presežnega, navdihujočega, temeljnega.

Zanimivo. Učili smo se o prvih kulturah, iz katerih je zrasla civilizacija. Kultur ne bi bilo brez hrane. Ko je hrane dovolj, ne mislim dobesedno, lahko ustvarjamo. Smo, kar smo, ljudje.

Tisti, ki so bili v zgodovini nevidni, so čez desetletja, stoletja prišli v učbenike.

Cukrarno bi razrušili, če je ne bi ustavil duh moderne.

Zaradi kulturnega praznika Sobotna priloga izide v petek; zvečer bomo gledali Prešernovo proslavo, se poklonili nagrajencem, zaradi njih obiskali predstavo, razstavo, odprli knjigo, poslušali nagovor obeh Prešernovih nagrajencev, ki nas bo navdihnil, da bomo spet verjeli v moč kulture. Na kulturni dan se bo odprla GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture Nova Gorica-Gorica. Veselim se je, a že pričakujem, nihče ne bo zadovoljen, nič ne bo prav. Kako bi potem pričakovali, da lahko »kulturni ljudje« stopijo skupaj, enotni?

Kultura je daleč od kritikantstva, vrtičkarstva, sebičnosti, po mojem. Daleč od tekmovalnosti, radikalnega individualizma, komolčarstva.

Kultura je tudi pravica do pitne vode, do zraka, ki ga dihaš, do osnovnih človeka vrednih razmer, ki vključuje tudi dostojno prebivališče, pravico do dela in pravico do plačila za svoje delo.

Demokracije je konec, ko se začne razslojevanje družbe, ko je prepad med bogatimi in najrevnejšim delom prebivalcev vse globlji in ko med najrevnejšimi pristanejo intelektualci in intelektualke, učiteljice in učitelji, umetniki in umetnice, prekarni delavci in delavke, mladi novinarji in novinarke.